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Зюганов опроверг сообщения СМИ о встрече с Жириновским в Центральной клинической больнице

Политика
Зюганов опроверг сообщения СМИ о встрече с Жириновским в Центральной клинической больнице
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 13 февраля. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщения СМИ о встрече с главой ЛДПР Владимиром Жириновским в московской Центральной клинической больнице.

Ранее в прессе появились публикации о том, что депутаты уже встретились в больнице и провели короткий разговор. Также были и другие сообщения, согласно которым врачи не разрешили Зюганову навестить Жириновского.

«Я (ранее - ред.) пожелал Владимиру Вольфовичу, как и положено, выздоровления, высказал целый ряд рекомендаций на эту тему, но при такой болезни (Жириновского) никаких встреч не может происходить», — объяснил Зюганов в интервью РИА Новости.

Недавно лидер КПРФ рассказал о своем самочувствии после госпитализации. По словам политика, он чувствует себя хорошо. Также Зюганов отметил, что конкретные сроки его пребывания в больнице пока неизвестны.

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Все новости / Политика / Зюганов опроверг сообщения СМИ о встрече с Жириновским в Центральной клинической больнице
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