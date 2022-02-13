Зюганов опроверг сообщения СМИ о встрече с Жириновским в Центральной клинической больнице

Москва, 13 февраля. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщения СМИ о встрече с главой ЛДПР Владимиром Жириновским в московской Центральной клинической больнице.

Ранее в прессе появились публикации о том, что депутаты уже встретились в больнице и провели короткий разговор. Также были и другие сообщения, согласно которым врачи не разрешили Зюганову навестить Жириновского.

«Я (ранее - ред.) пожелал Владимиру Вольфовичу, как и положено, выздоровления, высказал целый ряд рекомендаций на эту тему, но при такой болезни (Жириновского) никаких встреч не может происходить», — объяснил Зюганов в интервью РИА Новости.

Недавно лидер КПРФ рассказал о своем самочувствии после госпитализации. По словам политика, он чувствует себя хорошо. Также Зюганов отметил, что конкретные сроки его пребывания в больнице пока неизвестны.