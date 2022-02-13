Дени Вильнев прокомментировал свое отсутствие в номинации «Лучший режиссер» на «Оскар»

Лос-Анджелес, 13 февраля. Создатель фантастической киноленты «Дюна» режиссер Дени Вильнев не считает свое отсутствие в категории «Лучший режиссер» на премию «Оскар» чем-то критичным. По словам постановщика, он безмерно рад многочисленным номинациям самого фильма.

Отсутствие фамилии постановщика в списке номинантов на «Оскар» вызвало вопросы у многих коллег и друзей режиссера. Однако сам он не думает, что этот факт должен его расстраивать. Своим мнением кинематографист поделился в интервью Movie Maker.

«Честно говоря, если бы несколько месяцев назад вы мне бы сказали, что мы будем принимать участие в гонке за "Оскар" и что у нас будет такое признание, я бы вам не поверил. Это действительно трогательно. Если вы номинированы — то это прекрасно. Я не воспринимаю вещи как должное, и я был очень доволен тем, что у нас в итоге получилось», — заявил Вильнев.

Ранее эмоциями по поводу номинации на самую престижную в мире кинематографа награду поделилась звезда «Сумерек» Кристен Стюарт. Актриса попала в перечень претендентов на премию в категории «Лучшая женская роль» за исполнение образа принцессы Дианы в фильме «Спенсер».