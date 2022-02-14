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«Уважал себя и окружающих»: режиссер Иншаков вспоминает актера Еременко-младшего

Шоу-бизнес
«Уважал себя и окружающих»: режиссер Иншаков вспоминает актера Еременко-младшего
Global Look Press  /  Lev Sherstennikov/Russian Look

Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Российской Федерации Николай Еременко — младший родился 14 февраля 1949 года. Всенародную любовь ему принесли исполненные роли в таких фильмах, как «Горячий снег», «Трактир на Пятницкой», «В поисках капитана Гранта», «31 июня», «Пираты XX века», «Я объявляю вам войну», «Сын за отца». В день рождения артиста в беседе с ФАН воспоминаниями о нем поделился советский и российский киноактер, кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, каскадер, певец Александр Иншаков.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с актером на ряде проектов.

«Он был нормальным человеком. Следил за собой, за своими словами. Лишнего не говорил. Знал себе цену. Уважал себя и окружающих. Знал свое дело, любил. Мы были друзьями. Виделись и вне кино. Иногда проводили время у общих друзей. Часто встречались с ним на «Кинотавре», разных фестивалях», — сказал каскадер.

Александр Иншаков также назвал самые яркие отличительные черты Николая Еременко — младшего.

«Немного замкнутый, не очень общительный. Я бы сказал, не очень шумный. Сдержанный. Наверно, на то были свои причины», — сообщил собеседник ФАН.

Уважал себя и окружающих: режиссер Иншаков вспоминает актера Еременко — младшего
wikipedia.org / kremlin.ru/CC BY 4.0

Кроме того, он рассказал об обстоятельствах того, как в свое время актер покинул этот мир.

«Последней картиной с его участием стал сериал «Бригада». К сожалению, когда у него оставался последний съемочный день, мне позвонили и сказали, что у него проблемы со здоровьем. Я срочно отправил к нему нашего врача, но не успели. Его забрала скорая помощь, на этом все закончилось. Так и получилось, что на последний съемочный день он не вышел», — подытожил кинорежиссер.

Ранее режиссер Сергей Никоненко в беседе с ФАН поделился воспоминаниями об актере Леониде Куравлеве. По словам собеседника, артист навсегда остался бы в истории отечественного кино, даже если бы сыграл лишь в фильме «Живет такой парень».

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Все новости / Шоу-бизнес / «Уважал себя и окружающих»: режиссер Иншаков вспоминает актера Еременко-младшего
александр иншаков николай еременко младший
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