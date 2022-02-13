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Изображения обновленного кроссовера BMW X6 появились в преддверии премьеры

Экономика
Изображения обновленного кроссовера BMW X6 появились в преддверии премьеры
bmw.ru  /  BMW

Берлин, 13 февраля. Немецкий концерн BMW намерен серьезно изменить свою линейку. Сейчас производитель тестирует и дорабатывает обновленный кроссовер X6, сообщают «Автоновости дня».

Ожидается, что салон модели будет похож на Х5, однако появится «двухдисплейная» мультимедийная система iDrive 8, которая раньше было представлена только в электрокарах бренда.

Изображения обновленного кроссовера BMW X6 появились в преддверии премьеры
Prt Scr twitter.com / @cole_marzen

Пока не ясно, изменится ли кроссовер технически, однако он однозначно вырастет в цене. Стоимость дизельного BMW X6 в базовой версии 30d сейчас стоит минимум 7 100 000 рублей. Премьера обновленного автомобиля ожидается в конце текущего года или начале 2023-го.

Немецкий автоконцерн внес коррективы во всю линейку 8 Series, продемонстрировав рестайлинговое купе, кабриолет, купе с четырьмя дверьми и усиленный вариант авто M8 Competition. Внешне они отличаются бамперами, светящейся радиаторной решеткой, а также тормозными суппортами синего цвета и мультимедийной системой.

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