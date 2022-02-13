Заседание по делу о допинг-пробе Валиевой может продлиться всю ночь

Пекин, 13 февраля. Выездная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) может рассматривать дело о сомнительном результате допинг-теста фигуристки Камилы Валиевой на протяжении всей ночи. Об этом сообщил генсек CAS Матье Риб.

Заседание по делу спортсменки длится почти пять часов, несмотря на то, что в Пекине уже царит глубокая ночь. Представители СМИ ожидают какой-либо информации, сидя прямо на полу. Не исключено, что комиссия CAS будет заседать до утра.

Напомним, скандал вокруг Валиевой возник из-за сомнительных результатов допинг-теста, сданного ею еще 25 декабря. Из-за проблем с пробой спортсменки отложили награждение участников командного турнира фигуристов Олимпиады в Пекине, в котором победили россияне. Кроме того, возник риск отстранения Валиевой от Игр.

Комиссия CAS должна вынести вердикт по делу фигуристки 14 февраля. Не исключено, что запрещенный триметазидин, обнаруженный в пробе спортсменки в минимальной дозе, попал в ее организм с водой или пищей.