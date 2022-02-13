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Эксперт Власов уточнил категорию получателей доплаты к пенсии в 14 тысяч рублей

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 20:35
Экономика
Эксперт Власов уточнил категорию получателей доплаты к пенсии в 14 тысяч рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 февраля. Российские пенсионеры в последнее время обсуждают возможность получения новой выплаты в 14 тысяч рублей, распоряжение о которой якобы подписано федеральным правительством. Однако пенсионный эксперт Сергей Власов отметил, что это не совсем так, и уточнил, кто может рассчитывать на дополнительные средства.

Он отметил, что на федеральном уровне таких решений не принималось. Речь идет, по его словам, об указе правительства Москвы, пишет PRIMPRESS.

«Речь идет о размере прожиточного минимума для пенсионеров на этот год. Так, в столице он действительно составит 14 009 рублей. То есть выплаты в таком размере гарантированно смогут получать пожилые граждане в феврале. Если их пенсия будет ниже, им назначат доплату», — пояснил Власов.

Эксперт обратил внимание россиян на то, что прожиточные минимумы в стране отличаются в зависимости от региона проживания. Однако в любом случае размер ПМ фактически гарантирует минимальную пенсию, подчеркнул специалист.

Жителям России напомнили, что, начиная с 2023 года, все детские пособия, пенсионные выплаты, а также отчисления по больничным листам и многие другие виды социальной поддержки будет предоставлять единый Социальный фонд. Предложение об объединении Фонда социального страхования с ПФР озвучили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

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