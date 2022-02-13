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Генсек ОБСЕ Шмид: мониторинговая миссия на Украине продолжит свою работу

Политика
Генсек ОБСЕ Шмид: мониторинговая миссия на Украине продолжит свою работу
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Вена, 13 февраля. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не прекратит работу на Украине. Об этом сообщила генсек организации Хельга Шмид.

Глава ОБСЕ на личной странице в Twitter выразила благодарность сотрудникам ОБСЕ на Украине за исключительную работу. Она заверила, что специалисты продолжать свой мандат.

«Очень благодарна за исключительную работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и офиса координатора проектов ОБСЕ на Украине. Они продолжат выполнять их мандаты без перерыва», — говорится в заявлении Шмид.

Ранее в Сети появилась информация о решении некоторых западных стран по передислокации своих граждан-сотрудников ОБСЕ. В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность. Она призвала руководство объединения не допустить затягивание миссии в милитаристский психоз США.

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