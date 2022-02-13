Генсек ОБСЕ Шмид: мониторинговая миссия на Украине продолжит свою работу

Вена, 13 февраля. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не прекратит работу на Украине. Об этом сообщила генсек организации Хельга Шмид.

Глава ОБСЕ на личной странице в Twitter выразила благодарность сотрудникам ОБСЕ на Украине за исключительную работу. Она заверила, что специалисты продолжать свой мандат.

«Очень благодарна за исключительную работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и офиса координатора проектов ОБСЕ на Украине. Они продолжат выполнять их мандаты без перерыва», — говорится в заявлении Шмид.

Ранее в Сети появилась информация о решении некоторых западных стран по передислокации своих граждан-сотрудников ОБСЕ. В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность. Она призвала руководство объединения не допустить затягивание миссии в милитаристский психоз США.