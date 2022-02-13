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Прокуратура Израиля опровергла заявления о слежке за свидетелями по делам Нетаньяху

Весь мир
Прокуратура Израиля опровергла заявления о слежке за свидетелями по делам Нетаньяху
Global Look Press  /  Marc Israel Sellem -Jinipix/Xinhua

Иерусалим, 13 февраля. Прокуроры, ведущие громкое дело о коррупции против бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, опровергли сообщения о слежке за свидетелями.

Соответствующее заявление было сделано спустя неделю после скандальной публикации в СМИ, авторы которой высказали предположение о применении полицией шпионского программного обеспечения Pegasus компании NSO Group.

Журналисты из газеты Calcalist со ссылкой на свои источники уведомили общественность, что правоохранители применили эту технологию ради взлома мобильных телефонов ряда влиятельных государственных деятелей, чиновников и активистов, среди которых были в том числе родственники и близкие помощники Нетаньяху.

Прокуратура сообщила окружному суду Иерусалима, что сотрудники полиции провели расследование, однако не обнаружили никаких следов противоправного применения шпионского ПО. Несмотря на это сторона обвинения запросила дополнительное время для более полного изучения вопроса, чтобы окончательно убедиться в этих выводах.

Данное обстоятельство еще более затягивает вынесение решения сразу по нескольким делам против Биньямина Нетаньяху. Его подозревают в коррупции, растратах и злоупотреблении своим положением.

Три дела Нетаньяху
Федеральное агентство новостей /

Ранее появлялась информация о том, что экс-премьер может согласиться на сделку и частично признать вину в обмен на снятие наиболее тяжелых обвинений и замену тюремного заключения общественными работами. Тем не менее он категорически отказывается от такого расклада, при котором он может быть лишен права на дальнейшую политическую деятельность, как того требуют конкуренты Нетаньяху.

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Федеральное агентство новостей / GLP/Gpo/Kobi Gideon; GLP/Noam Moskowitz/dpa; GLP/JINI/XinHua

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