Политолог Кортунов предсказал судьбу отношений России и Великобритании

Москва, 13 февраля. Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Британии Лиз Трасс показала, что отношения между Москвой и Лондоном остаются напряженными. Однако, как считает политолог, гендиректор российского Совета по международным делам Андрей Кортунов, Россия и Британия все еще могут найти общие точки соприкосновения.

Эксперт считает, что, несмотря на провал переговоров, сам факт диалога между двумя государствами уже можно считать большим плюсом и вполне положительной тенденцией.

«Между Москвой и Лондоном существуют разногласия по самым фундаментальным вопросам, касающимся и европейской безопасности, и будущего международной системы в целом. Поэтому с самого начала можно было предположить, что диалог между Лавровым и Трасс будет трудным. Но тем не менее диалог лучше, чем его отсутствие, поэтому, мне кажется, что этот визит был не бесполезным, и в какой-то степени он будет содействовать нормализации отношений между Россией и Великобританией», — заявил Кортунов в интервью радио «Sputnik на русском».

Политолог предполагает, что Лавров и Трасс так и не смогли прийти к общему знаменателю во время обсуждений в первую очередь из-за полярных ожиданий от этих переговоров. Глава МИД Британии хотела поднять вопрос касательно «агрессии» в отношении Украины. Однако РФ уже не раз заявляла, что не собирается воевать с соседней страной, поэтому Москва просто не видит тут предмета обсуждения.

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

«В Великобритании, как и в некоторых других странах Запада, многие считают, что война между Украиной и Россией почти неизбежна, поэтому главная цель визита заключалась в том, чтобы содействовать предотвращению возможного военного конфликта в центре Европы. Но поскольку официальная российская позиция сводится к тому, что никакой войны не предполагается, Россия в центр диалога ставила вопрос о гарантиях безопасности, не продвижении НАТО на восток, и выполнении Украиной минских договоренностей», — объяснил аналитик.

Эксперт напомнил, что Британия всегда относилась к наиболее жестким критикам России, поэтому ожидать какого-то продуктивного диалога в принципе не стоило. Тем не менее, как отмечает Кортунов, у Москвы и Лондона все же есть общие интересы, по которым страны могли бы вести диалог.

«Отношения Лондона и Москвы останутся сложными и в каком-то смысле соперническими. Но тем не менее всегда можно найти те области, где можно договориться, и где интересы если и не совпадают, то хотя бы пересекаются», — подчеркнул политолог Андрей Кортунов.

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