Бамако, 13 февраля. Бойцы 222-ой мотопехотной роты правительственной армии Мали (FAMa) доставили 25 тон проса жителям трех деревень в центральной части республики. Об этом сообщила пресс-служба национальных сил обороны и безопасности.

«Злаки набирались в области Сегу, после чего грузовиками с сопровождением доставлялись в населенные пункты Буйаги Верре, Ниантела и Фаба-Коро. Ранее на указанной территории орудовали радикальные исламисты, препятствуя проведению полевых работ. Вручение продовольствия состоялось в присутствии восторженного населения. Люди массово выходили для общения с военными, они благодарили за помощь и рассказывали о блокаде на протяжении последних трех месяцев», — отметил командир роты капитан Абдель Кадер Уэдраого.

По его словам, чтобы изолировать гражданских, террористы разрушили три моста, отрезав тем самым деревни от основных линий снабжения. Военнослужащие FAMa помогли жителям восстановить конструкции.

«Долгое время нам нечего было есть, мы выжили только потому, что имелись кое-какие запасы, но надолго их не хватило. Наши поля были сожжены, на нас постоянно нападали. Однако теперь все изменилось. Мы видим, что правительство о нас помнит и заботится, это лучшее подтверждение правильности выбранной власти», — заявил житель деревни Фаба-Коро Дженеба Диарра.

Первый советник главы населенного пункта Моди Самаке сообщил, что руководство благодарно Бамако за помощь и добавил, что проблема распространения террористической угрозы в регионе начала постепенно решаться.

Многие политические аналитики уверены, что усиление армии связано со сближением России и Мали. Однако смена политического вектора властей с западного на восточный спровоцировала недовольство коллективного Запада.

Федеральное агентство новостей /

Ранее в столице республики состоялся очередной массовый митинг и шествие против присутствия французских военных в регионе. Участники мероприятия скандировали лозунги: «Стоп «Бархан», «Макрон,вон из нашей страны», «Новое освобождение региона».

Некоторые выходили на демонстрации с плакатами в поддержку президента переходного периода Ассими Гоита и лидера РФ Владимира Путина. Отдельного внимания заслуживают транспаранты с изображением известного немецкого композитора Рихарда Вагнера, что многими расценивается как приветствие российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

Местные жители одобряют смену политического курса властей в Бамако с западного на восточный. В сентябре 2021 года глава МИД Сергей Лавров заявил, что Кремль посодействует Бамако в борьбе с радикалами:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

mid.ru / Пресс-служба МИД РФ

Через месяц после выступления министра иностранных дел Россия выполнила обещание, и Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу передало властям Бамако четыре военно-транспортных вертолета Ми-171.