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Military Watch: американская авиация в Европе не способна противостоять ВКС РФ

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 20:20
Армия
Military Watch: американская авиация в Европе не способна противостоять ВКС РФ
wikipedia.org  /  Oleg V. Belyakov / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 13 февраля. Военно-политическое руководство США на фоне обострения противоречий между Москвой и Вашингтоном направило в Европу авиационное подкрепление сомнительной эффективности.

ВВС США перебросили на европейский континент откровенно старые самолеты трех типов, пишут эксперты портала Military Watch (MW). «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный пересказ публикации. В Польшу были отправлено несколько истребителей F-15C/D Eagle, указали аналитики MW.

«Их способность противостоять современным российским истребителям неоднократно ставили под сомнение американские военные чиновники», — рассказали авторы статьи.

Более легкие и дешевые истребители F-16, а также «ветераны» бомбардировочной авиации B-52H оказались в Румынии и Великобритании. Эти самолеты тем более не способны противостоять Воздушно-космическим силам РФ в случае начала военных действий в Европе, предупредили аналитики из США.

«ВКС РФ располагают бомбардировщиками и ударными истребителями, которые также могут поражать неприятельские объекты на большой дальности. Поэтому аэродромы, на которых будут размещены B-52, скорее всего, станут главной мишенью для российских военных в случае реального конфликта», — сообщается в публикации.

Гипотетическое сражение с российскими самолетами обернется для ВВС США полным разгромом, как минимум на европейском театре боевых действий, резюмировали эксперты MW.

Ранее стало известно о дислокации на британской авиабазе Фэрфорд четырех американских бомбардировщиков B-52H.

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