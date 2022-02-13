Власти ДНР сообщили о минометном обстреле Коминтерново со стороны ВСУ

Луганск, 13 февраля. ВСУ открыли минометный огонь по селу Коминтерново на юге ДНР. Об этом сообщили представители республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В воскресенье вечером представители ДНР в СЦКК сообщили об очередном нарушении режима прекращения огня со стороны украинской армии. Подразделения ВСУ открыли огонь по селу Коминтерново из минометов. Жители сообщили о прилете трех мин калибра 120-мм.

«Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма», — сообщили представители республики.

Ранее власти ЛНР сообщили о росте активности разведывательных беспилотников ВСУ над линией соприкосновения сил в Донбассе.