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Власти ДНР сообщили о минометном обстреле Коминтерново со стороны ВСУ

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 20:24
Армия
Власти ДНР сообщили о минометном обстреле Коминтерново со стороны ВСУ
mil.gov.ua  /  Пресс-служба министерства обороны Украины

Луганск, 13 февраля. ВСУ открыли минометный огонь по селу Коминтерново на юге ДНР. Об этом сообщили представители республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В воскресенье вечером представители ДНР в СЦКК сообщили об очередном нарушении режима прекращения огня со стороны украинской армии. Подразделения ВСУ открыли огонь по селу Коминтерново из минометов. Жители сообщили о прилете трех мин калибра 120-мм.

«Украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма», — сообщили представители республики.

Ранее власти ЛНР сообщили о росте активности разведывательных беспилотников ВСУ над линией соприкосновения сил в Донбассе.

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украина всу донбасс
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