Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 20:55
20:54
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль расследование дел о пожаре с 4 погибшими детьми под Иваново
20:52
Шоу-бизнес
Сын Варвары пожаловался на судей шоу «Две звезды»
20:52
Политика
Читатели The Washington Post высмеяли Байдена после его разговора с Путиным
20:52
Общество
Солисты «На-На» записали видеообращение в поддержку госпитализированного Жириновского
20:51
Армия
Уникальные кадры с борта новейшей АПЛ «Князь Олег» появились в Сети
20:46
Армия
Глава минобороны Украины Резников поблагодарил Литву за военную помощь в виде ПЗРК Stinger
20:46
Происшествия
Иномарка сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе в Омске
20:45
Политика
Зюганов опроверг сообщения СМИ о встрече с Жириновским в Центральной клинической больнице
20:45
Происшествия
Бездомная собака напала на школьника в Нижегородской области
20:45
Весь мир
Прокуратура Израиля опровергла заявления о слежке за свидетелями по делам Нетаньяху
Все новости

Поверенная в делах США на Украине Квин переезжает во Львов

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 20:19
Политика
Поверенная в делах США на Украине Квин переезжает во Львов
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Вашингтон, 13 февраля. Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин переезжает из Киева во Львов. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в дипломатической службе США.

Квин едет во Львов вместе с другими американскими дипломатами. В западном городе будет работать основная команда американского посольства, включая руководителей отделов. Решение о переводе сотрудников было принято срочно из-за «изменения оценок безопасности».

«Это временное решение, команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуация безопасности», — добавил представитель Госдепа США.

Недавно появились сообщения о выезде сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ из ДНР. В Сети опубликовали соответствующее видео.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Поверенная в делах США на Украине Квин переезжает во Львов
украина сша львов квин
Комментировать