Поверенная в делах США на Украине Квин переезжает во Львов

Вашингтон, 13 февраля. Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин переезжает из Киева во Львов. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в дипломатической службе США.

Квин едет во Львов вместе с другими американскими дипломатами. В западном городе будет работать основная команда американского посольства, включая руководителей отделов. Решение о переводе сотрудников было принято срочно из-за «изменения оценок безопасности».

«Это временное решение, команда посольства вернется в Киев, как только это позволит ситуация безопасности», — добавил представитель Госдепа США.

Недавно появились сообщения о выезде сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ из ДНР. В Сети опубликовали соответствующее видео.