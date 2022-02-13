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Депутат Милонов предложил изменить подход к выплате пособия по безработице

Экономика
Депутат Милонов предложил изменить подход к выплате пособия по безработице
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Москва, 13 февраля. Выплаты пособия по безработице необходимо градировать. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с агентством URA.RU.

Сумма помощи россиянам предпенсионного возраста, потерявшим работу, должна быть выше, чем у тунеядца. Такие люди, пользуясь материальной помощью государства, никогда не будут работать, уверен парламентарий. А маленький размер выплаты заставит их «еще где-то крутиться и вертеться».

«Пособия по безработице должны быть стимулирующими. Они должны быть справедливыми. Человек, который не работает, ничего получать не должен. Если человек принципиально не хочет работать, то ему много платить нельзя. Потому что он тунеядец. Но бывает, когда увольняют людей предпенсионного возраста. Поэтому должна быть градация. Это беда, когда человек в 62 года теряет работу, кто его наймет?» — задает справедливый вопрос депутат.

В то же время количество безработных россиян во время пандемии коронавируса могло быть вдвое больше при отсутствии дополнительных мер со стороны государства. Об этом заявили в Счетной палате.

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милонов безработица занятость пособие
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