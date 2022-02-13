Экс-директор Ротару рассказала о непростых отношениях артистки с алкоголем

Киев, 13 февраля. Народная артистка София Ротару предпочитает не пить вне дома и не с близкими людьми. Об этом рассказала ее бывший концертный директор Ольга Коняхина, которая недавно вышла из тюрьмы.

Экс-директор знаменитой певицы больше десяти лет тесно сотрудничала с Ротару, став для нее близкой подругой. Тем больнее для исполнительницы было узнать, что Коняхина втихаря тратит ее гонорары на игры в казино. За это бывшая поверенная звезды провела шесть лет за решеткой. Выйдя на свободу, она решила поделиться с общественностью различными деталями жизни знаменитости, о которых мало, кто знает. Одной из таких тем являются отношения Ротатору с алкоголем.

«В основном Ротару пила в семейном кругу, потому что она, когда выпьет, становится совершенно откровенной. Она поэтому нигде не выпивала никогда не со своими. Только в кругу близких, и все знали, как это будет. Агрессия была. И вот то, что ее сын Руслан написал, что, мол, мама тяжелее бокала вина ничего в руках не держала — ну, полный бред. И коньяк, и виски, и водка — все пилось», — заявила Коняхина в эфире шоу «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

В начале февраля София Ротару, которая продолжает активно общаться с поклонниками в Сети, расстроила фанатов новостью о своей болезни. Она сообщилась, что заразилась новым штаммом коронавируса «Омикроном».