Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 20:55
20:54
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль расследование дел о пожаре с 4 погибшими детьми под Иваново
20:52
Шоу-бизнес
Сын Варвары пожаловался на судей шоу «Две звезды»
20:52
Политика
Читатели The Washington Post высмеяли Байдена после его разговора с Путиным
20:52
Общество
Солисты «На-На» записали видеообращение в поддержку госпитализированного Жириновского
20:51
Армия
Уникальные кадры с борта новейшей АПЛ «Князь Олег» появились в Сети
20:46
Армия
Глава минобороны Украины Резников поблагодарил Литву за военную помощь в виде ПЗРК Stinger
20:46
Происшествия
Иномарка сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе в Омске
20:45
Политика
Зюганов опроверг сообщения СМИ о встрече с Жириновским в Центральной клинической больнице
20:45
Происшествия
Бездомная собака напала на школьника в Нижегородской области
20:45
Весь мир
Прокуратура Израиля опровергла заявления о слежке за свидетелями по делам Нетаньяху
Все новости

Экс-директор Ротару рассказала о непростых отношениях артистки с алкоголем

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 20:27
Шоу-бизнес
Экс-директор Ротару рассказала о непростых отношениях артистки с алкоголем
wikimedia.org  /  Sobolewv96

Киев, 13 февраля. Народная артистка София Ротару предпочитает не пить вне дома и не с близкими людьми. Об этом рассказала ее бывший концертный директор Ольга Коняхина, которая недавно вышла из тюрьмы.

Экс-директор знаменитой певицы больше десяти лет тесно сотрудничала с Ротару, став для нее близкой подругой. Тем больнее для исполнительницы было узнать, что Коняхина втихаря тратит ее гонорары на игры в казино. За это бывшая поверенная звезды провела шесть лет за решеткой. Выйдя на свободу, она решила поделиться с общественностью различными деталями жизни знаменитости, о которых мало, кто знает. Одной из таких тем являются отношения Ротатору с алкоголем.

«В основном Ротару пила в семейном кругу, потому что она, когда выпьет, становится совершенно откровенной. Она поэтому нигде не выпивала никогда не со своими. Только в кругу близких, и все знали, как это будет. Агрессия была. И вот то, что ее сын Руслан написал, что, мол, мама тяжелее бокала вина ничего в руках не держала — ну, полный бред. И коньяк, и виски, и водка — все пилось», — заявила Коняхина в эфире шоу «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

В начале февраля София Ротару, которая продолжает активно общаться с поклонниками в Сети, расстроила фанатов новостью о своей болезни. Она сообщилась, что заразилась новым штаммом коронавируса «Омикроном».

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Экс-директор Ротару рассказала о непростых отношениях артистки с алкоголем
алкоголь отношения ротару
Комментировать