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Правоохранители Мали пресекли деятельность крупной группы наркоторговцев в столице республики

Весь мир
Правоохранители Мали пресекли деятельность крупной группы наркоторговцев в столице республики
flickr.com  /  Rebecca

Бамако, 13 февраля. Сотрудники полицейского управления 3-го округа столицы Мали провели рейд в районе рынка Н'голонина и ликвидировали крупную сеть наркоторговцев. Об этом сообщило издание Malijet Actualite.

По данным СМИ, силовую операцию, получившую название «Фуну-Фуну», решили воплотить в жизнь после ряда обращений жителей коммуны II. Гражданские жаловались на огромное количество запрещенных веществ, портящих жизнь молодому поколению.

«Рейд спланировал, организовал и возглавил комиссар Балобо Майгой. Благодаря его работе ликвидирована крупная сеть наркоторговцев. Жандармы изъяли огромное количество продуктов растительного и искусственного происхождения в районе рынка Н'голонина.

Полиция на протяжении нескольких дней выявляла крупные точки сбыта и выяснила, что на самом деле рынком заправляли именно дилеры, подчиняющиеся местному главарю преступной группы», — сообщили журналисты.

Комиссар Майгой выразил уверенность, что после того, как «торговцы смертью» отбудут срок, они вновь вернутся к продаже запрещенных веществ. Причина кроется в отсутствии альтернативы.

Правоохранители Мали пресекли деятельность крупной группы наркоторговцев в столице республики
Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

«Необходимо работать с потребителями, выводить их из этого порочного круга, буквально отгоняя от точки невозврата. На одном из старых недостроев пеший патруль обнаружил внушительный схрон, в котором находилось значительное количество каннабиса и трамадола.

Именно это позволило арестовать известного в Бамако наркобарона, его имя мы не называем в интересах следствия. Преступник известен тем, что средства, полученные от торговли наркотиками, он направляет на поддержку радикальных исламистов. Теперь этой стратегии пришел конец», — заключил офицер.

На прошлой неделе полиция при поддержке армии (FAMa) и жандармерии провела рейд в четвертом округе столицы. Правоохранители задержали 117 преступников.

Ранее министр институциональной реструктуризации Мали Ибрагим Икасса Маига поблагодарил Российскую Федерацию за поддержку в борьбе с террористическими группировками. Африканская республика сменила вектор сотрудничества с западного на восточный.

После сближения Бамако и Москвы национальная армия перешла в активную фазу контрнаступления на боевиков. Немалую роль в этом вопросе сыграли появившиеся в социальных сетях слухи о прибытии в страну четырех российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

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