Комиссия выявила поддельные детали на американских АЭС

Вашингтон, 13 февраля. На большинстве атомных электростанций США используются контрафактные детали. Об этом говорится в отчете генерального инспектора федерального регулятора ядерной промышленности.

Выводы аудита, проведенного регулятором, стали неутешительными для атомной энергетики Соединенных Штатов. Согласно заключению, широкое распространение поддельных деталей ведет к увеличению риска возникновения нештатных ситуаций и аварий.

Согласно опубликованным данным, сотрудники Министерства энергетики выявили более 100 инцидентов, связанных с контрафактными, поддельными или подозрительными предметами (CFSI) в реакторах агентства только в 2021 финансовом году.

Поддельные детали, обнаруженные на реакторах, включали вал насоса контура аварийного охлаждения реактора, датчики температуры, используемые для определения разрывов паропроводов, и выключатели, предназначенные для предотвращения пожаров, говорится в отчете.

The federal government’s #nuclear energy regulator lacks the oversight it needs to keep defective and counterfeit parts out of power plants, its inspector general finds.@EENewsUpdates https://t.co/FdZTEkVALd