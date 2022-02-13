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Комиссия выявила поддельные детали на американских АЭС

Весь мир
Комиссия выявила поддельные детали на американских АЭС
Global Look Press  /  Jim West / imageBROKER.com

Вашингтон, 13 февраля. На большинстве атомных электростанций США используются контрафактные детали. Об этом говорится в отчете генерального инспектора федерального регулятора ядерной промышленности.

Выводы аудита, проведенного регулятором, стали неутешительными для атомной энергетики Соединенных Штатов. Согласно заключению, широкое распространение поддельных деталей ведет к увеличению риска возникновения нештатных ситуаций и аварий.

Согласно опубликованным данным, сотрудники Министерства энергетики выявили более 100 инцидентов, связанных с контрафактными, поддельными или подозрительными предметами (CFSI) в реакторах агентства только в 2021 финансовом году.

«Поддельные детали представляют собой проблемы безопасности, которые могут иметь серьезные последствия для критически важного оборудования электростанций, необходимого для выполнения функций безопасности», — говорится в отчете.

Поддельные детали, обнаруженные на реакторах, включали вал насоса контура аварийного охлаждения реактора, датчики температуры, используемые для определения разрывов паропроводов, и выключатели, предназначенные для предотвращения пожаров, говорится в отчете.

В документе подчеркивается, что Комиссия по ядерному регулированию (NRC), возможно недооценивает количество контрафактных деталей на реакторах, «поскольку он не требует, чтобы лицензиаты сообщали об их установке, за исключением чрезвычайных обстоятельств, например, связанных с отказом оборудования, которое выполняет важную функцию безопасности».

«Этот тревожный отчет показывает, что NRC необходимо сделать гораздо больше для обеспечения того, чтобы на атомных электростанциях США не было поддельных деталей с потенциально опасными дефектами, включая усиление требований к владельцам станций сообщать и устранять такие проблемы, как только они будут обнаружены», — заявил директор по безопасности ядерной энергетики одной из некоммерческих групп Эдвин Лайман.

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