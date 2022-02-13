Путин отметил тренерский талант Тарасовой в день ее рождения

Москва, 13 февраля. Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову с днем рождения. Судья «Ледникового периода» отмечает 75-летие. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что безупречный художественный вкус и талант Тарасовой сделали фигурное катание популярным в России. Тренер за годы своей работы вписала в историю спорта новые имена, добавил Путин.

«Во многом благодаря вашему профессионализму, таланту и безупречному художественному вкусу, триумфам и победам ваших замечательных учеников в нашей стране этот зрелищный, динамичный вид спорта пользуется особой любовью и популярностью», — говорится в телеграмме.

Президент пожелал имениннице здоровья и благополучия. Тарасова — дочь советского тренера по хоккею Анатолия Тарасова. Она начинала путь в фигурном катании под руководством Елены Чайковской, но, получив травму, была вынуждена оставить активные тренировки.

Воспитанниками Тарасовой в разное время были Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Илья Кулик, Алексей Ягудин и другие известные спортсмены.

Ранее Алексей Урманов поздравил коллегу с днем рождения. По его словам, Тарасова — самый уважаемый тренер, величайший педагог.