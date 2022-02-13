Экс-главу МИД Ирака окончательно отстранили от президентских выборов

Багдад, 13 февраля. Верховный суд Ирака лишил бывшего министра иностранных дел Хошияра Зибари права баллотироваться на пост президента страны из-за обвинений в коррупции.

Iraq court bars Kurdish candidate Zebari from running for presidency https://t.co/KI7cLCOZNH — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) February 13, 2022

Суть претензий

Курдский деятель, оказавшийся в центре нового скандала, имеет давнюю политическую карьеру. Он возглавлял МИД более 10 лет, а после этого занял должность руководителя министерства финансов. В 2016 году он был уволен из-за подозрений в причастности к коррупции и злоупотреблении своим положением. Тогда его обвинили в нецелевой растрате 1,8 млн долларов из государственного бюджета, которые, по некоторым данным, были потрачены на покупку авиабилетов для личных телохранителей.

Именно данное обстоятельство и припомнили Зибари четверо членов нового парламента, подавшие соответствующую жалобу в суд. До этого политик баллотировался на пост главы государства от «Демократической партии Курдистана», получившей 31 место в парламенте. Он являлся одним из фаворитов гонки за должность президента и имел все шансы на успех. Хоть в этом году кандидатов в общей сложности 25, ключевым его соперником был действующий лидер Бархам Салех из «Патриотического союза Курдистана». Однако выдвижение бывшего министра вызвало протесты со стороны других фракций.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Ameer Al Mohmmedaw / dpa / Noufal Ibrahim / Iraqi Parliament / Xinhua

В ответ на официальную жалобу Верховный суд отстранил Хошияра Зибари от голосования, однако тогда подчеркивалось, что решение носит временный характер. При этом отмечалось, что деятель не соответствует базовым конституционным требованиям, в соответствии с которыми президент обязан обладать «хорошей репутацией и честностью».

Выборы должны были состояться уже на следующий день, 7 февраля, так что это постановление поставило крест на амбициях экс-главы МИД.

Перенос плебисцита

Тем не менее последующие события на какое-то время вернули Зибари надежду — решение о назначении президента тогда так и не было принято. Причиной тому стало отсутствие кворума — из-за бойкота голосования рядом фракций достаточного числа депутатов для голосования попросту не набралось.

Первым от участия в плебисците отказался крупнейший в иракском парламенте блок «Ас-Сайрун», возглавляемый шиитским священнослужителем Муктадой ас-Садром. Он аргументировал свое решение необходимостью выдвижения «консенсусного кандидата», единогласно одобренного курдами и при этом соответствующего всем требованиям и правилам Конституции. После поддержки бойкота другими партиями выборы президента были перенесены на неопределенный срок.

По истечении недели Верховный суд подтвердил окончательное отстранение Зибари от выборов. В дополнение к этому ему запретили баллотироваться на высокий пост в будущем.

Курдский деятель счел решение политически мотивированным и в разговоре с журналистами отметил, что с юридической точки зрения он чист перед законом: ни один суд официально не смог доказать его причастность к коррупционным преступлениям, а старый скандал ограничился лишь неподтвержденными обвинениями.

Iraqi Supreme Court rules KDP’s Zebari out of presidency race https://t.co/27iqkSw6JY — Peregraf (@PeregrafNews) February 13, 2022

Как бы то ни было, снятие кандидатуры экс-министра устранило причину ожесточенных споров между законодателями и может приблизить момент утверждения следующего лидера. В любом случае должность президента не подразумевает наделения его широкими полномочиями. Вся власть в Ираке сконцентрирована в руках премьер-министра, выдвигаемого представителями шиитской общины.

Именно ради этого Муктада ас-Садр сейчас старается договориться со своими политическими соперниками ради объединения в коалицию, способную обеспечить ему парламентское большинство.