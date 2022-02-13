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Экс-главу МИД Ирака окончательно отстранили от президентских выборов

Весь мир
Экс-главу МИД Ирака окончательно отстранили от президентских выборов
Global Look Press  /  Khalil Dawood / Xinhua

Багдад, 13 февраля. Верховный суд Ирака лишил бывшего министра иностранных дел Хошияра Зибари права баллотироваться на пост президента страны из-за обвинений в коррупции.

Суть претензий

Курдский деятель, оказавшийся в центре нового скандала, имеет давнюю политическую карьеру. Он возглавлял МИД более 10 лет, а после этого занял должность руководителя министерства финансов. В 2016 году он был уволен из-за подозрений в причастности к коррупции и злоупотреблении своим положением. Тогда его обвинили в нецелевой растрате 1,8 млн долларов из государственного бюджета, которые, по некоторым данным, были потрачены на покупку авиабилетов для личных телохранителей.

Именно данное обстоятельство и припомнили Зибари четверо членов нового парламента, подавшие соответствующую жалобу в суд. До этого политик баллотировался на пост главы государства от «Демократической партии Курдистана», получившей 31 место в парламенте. Он являлся одним из фаворитов гонки за должность президента и имел все шансы на успех. Хоть в этом году кандидатов в общей сложности 25, ключевым его соперником был действующий лидер Бархам Салех из «Патриотического союза Курдистана». Однако выдвижение бывшего министра вызвало протесты со стороны других фракций.

Названы главные кандидаты на пост президента Ирака
Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Ameer Al Mohmmedaw / dpa / Noufal Ibrahim / Iraqi Parliament / Xinhua

В ответ на официальную жалобу Верховный суд отстранил Хошияра Зибари от голосования, однако тогда подчеркивалось, что решение носит временный характер. При этом отмечалось, что деятель не соответствует базовым конституционным требованиям, в соответствии с которыми президент обязан обладать «хорошей репутацией и честностью».

Выборы должны были состояться уже на следующий день, 7 февраля, так что это постановление поставило крест на амбициях экс-главы МИД.

Перенос плебисцита

Тем не менее последующие события на какое-то время вернули Зибари надежду — решение о назначении президента тогда так и не было принято. Причиной тому стало отсутствие кворума — из-за бойкота голосования рядом фракций достаточного числа депутатов для голосования попросту не набралось.

Первым от участия в плебисците отказался крупнейший в иракском парламенте блок «Ас-Сайрун», возглавляемый шиитским священнослужителем Муктадой ас-Садром. Он аргументировал свое решение необходимостью выдвижения «консенсусного кандидата», единогласно одобренного курдами и при этом соответствующего всем требованиям и правилам Конституции. После поддержки бойкота другими партиями выборы президента были перенесены на неопределенный срок.

По истечении недели Верховный суд подтвердил окончательное отстранение Зибари от выборов. В дополнение к этому ему запретили баллотироваться на высокий пост в будущем.

Курдский деятель счел решение политически мотивированным и в разговоре с журналистами отметил, что с юридической точки зрения он чист перед законом: ни один суд официально не смог доказать его причастность к коррупционным преступлениям, а старый скандал ограничился лишь неподтвержденными обвинениями.

Как бы то ни было, снятие кандидатуры экс-министра устранило причину ожесточенных споров между законодателями и может приблизить момент утверждения следующего лидера. В любом случае должность президента не подразумевает наделения его широкими полномочиями. Вся власть в Ираке сконцентрирована в руках премьер-министра, выдвигаемого представителями шиитской общины.

Именно ради этого Муктада ас-Садр сейчас старается договориться со своими политическими соперниками ради объединения в коалицию, способную обеспечить ему парламентское большинство.

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