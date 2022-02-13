Пхеньян осудил США за распространение слухов о «вторжении» России на Украину

Пхеньян, 13 февраля. Американские власти распространяют слухи о «вторжении» РФ на Украину, чтобы оправдать свое военное присутствие в Восточной Европе.

Такое заявление сделало Министерство иностранных дел КНДР. Истинной целью этих действий является нагнетание напряженности вокруг Украины, считает северокорейское дипломатическое ведомство.

«В последнее время США распространяют дикие слухи о российском «вторжении на Украину» и спешат направить тысячи военных сил в Восточную Европу», — говорится в сообщении.

Как стало известно ранее, большинство американцев высказались против вмешательства Вашингтона в ситуацию вокруг Украины. Такое мнение в основном выразили молодые граждане США в возрасте до 30 лет.