Бронзового призера ОИ-2022 Анастасию Смирнову встретили с оркестром в Перми

Пермь, 13 февраля. Российская фристайлистка Анастасия Смирнова прибыла в Пермь после участие в Олимпиаде-2022. Видео, на котором встречают бронзового призера ОИ-2022, оказалось в распоряжении ФАН.

На кадрах, снятых в аэропорту, Смирнову приветствует оркестр. Когда музыканты перестают играть, окружающие выражают восхищение медалисткой криками «Ура!» и «Молодец!».

За фристайлисткой, проследовавшей мимо оркестра, несли российские флаги. Рядом с призером ОИ-2022 шел человек с большими букетами цветов, которые, похоже, подарили спортсменке.

Напомним, Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль зимней Олимпиады в могуле. Она набрала 77,72 балла в финале, уступив австралийке Джакаре Энтони и американке Джелин Кауф.