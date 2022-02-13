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Бронзового призера ОИ-2022 Анастасию Смирнову встретили с оркестром в Перми

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 20:10
Олимпийские игры 2022
Бронзового призера ОИ-2022 Анастасию Смирнову встретили с оркестром в Перми
facebook.com  /  Федерация фристайла России

Пермь, 13 февраля. Российская фристайлистка Анастасия Смирнова прибыла в Пермь после участие в Олимпиаде-2022. Видео, на котором встречают бронзового призера ОИ-2022, оказалось в распоряжении ФАН.

На кадрах, снятых в аэропорту, Смирнову приветствует оркестр. Когда музыканты перестают играть, окружающие выражают восхищение медалисткой криками «Ура!» и «Молодец!».

За фристайлисткой, проследовавшей мимо оркестра, несли российские флаги. Рядом с призером ОИ-2022 шел человек с большими букетами цветов, которые, похоже, подарили спортсменке.

Напомним, Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль зимней Олимпиады в могуле. Она набрала 77,72 балла в финале, уступив австралийке Джакаре Энтони и американке Джелин Кауф.

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пермь олимпиада смирнова
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