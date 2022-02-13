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Салливан указал на неспособность КНР компенсировать потери России из-за санкций Запада

Политика
Салливан указал на неспособность КНР компенсировать потери России из-за санкций Запада
wikipedia.org  /  Charlie fong

Вашингтон, 13 февраля. Больше 50% мировой экономики приходится на США и другие страны Запада. Россия и Китай составляют менее 20%, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

В беседе с журналистами Си-би-эс помощник американского президента затронул тему антироссийских санкций в случае обострения ситуации на Украине. Как утверждает Салливан, КНР не способна компенсировать потери РФ из-за ограничений Запада.

«Китай не сможет компенсировать России те потери, которые она понесет в случае введения Соединенными Штатами и их союзниками экономических мер», — указал собеседник телеканала.

Ранее Салливан сообщил о сокращении сотрудников посольства США на Украине до минимума. В случае ухудшения ситуации Вашингтон готов отозвать всех дипломатов, уточнил советник Белого дома.

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