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Зеленский и Байден проводят телефонные переговоры

Политика
Зеленский и Байден проводят телефонные переговоры
president.gov.ua  /  ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Киев, 13 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский ведет телефонные переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. Беседа началась около 19 часов по московскому времени, информируют украинские СМИ.

Пока не сообщается, о чем беседуют лидеры. Вероятно, они обсуждают напряженную ситуацию вокруг Украины.

Джо Байден накануне пообщался с президентом России Владимиром Путиным. Они тоже беседовали по телефону. Разговор длился около часа. Лидеры поговорили об урегулировании украинского вопроса и гарантиях безопасности в Европе. Политолог Евгений Сатановский позже назвал эту беседу формальностью и предположил, что Путин не прислушивался к собеседнику.

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