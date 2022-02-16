«Этот день в истории». Что произошло 16 февраля, праздники, факты, люди

Народный праздник Починки отмечают сразу после после Сретения Господня. Южные славяне считали его последним «рубежным» днем между зимой и весной. Как и следует из названия, в Починки было принято ремонтировать домашнюю утварь и различный хозяйственный инвентарь. Работали всей семьей, следуя поговорке: «Готовь сани летом, а телегу — зимой».

В этот день в 1722 году Петр I подписал «Указ о наследии престола». Согласно документу, император мог назначать преемника по своему усмотрению. Однако сам Петр Великий не оставил распоряжений касательно своего наследника.

16 февраля 1923 года британская экспедиция археолога Говарда Картера обнаружила при раскопках каменный саркофаг. Внутри оказался золотой гроб с мумией Тутанхамона и более 100 килограммов чистого золота. Гробница была наполнена множеством драгоценностей, и для того, чтобы разобрать все артефакты, потребовалось пять лет.

Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».