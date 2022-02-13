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Супруга Александра Малинина рассказала, что сделало их брак крепким

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 19:56
Шоу-бизнес
Супруга Александра Малинина рассказала, что сделало их брак крепким
instagram.com  /  @alexandr_malinin

Москва, 13 февраля. Народный артист Александр Малинин женат на кандидате медицинских наук, владелице собственной клиники анализов Эмме вот уже 31 год. По мнению супруги исполнителя, крепость их брака вполне можно объяснить.

Певец познакомился с главной спутницей своей жизни после двух неудачных браков, в каждом из которых родилось по ребенку. Жизнь Эммы Залукаевой (в девичестве) складывалась аналогично. Однако их знакомство кардинально изменило судьбы обоих. Как теперь отмечает Малинина, главное, что между ними есть сильные чувства. Тем не менее поддержание достигнутого уровня отношений и их дальнейшее развитие — большой труд.

«Я не верю в половинки, но верю в общие интересы. Убеждена, что пара должна иметь минимум 70 процентов общих интересов, а лучше 90. Когда любимый человек чем-то увлечен, на мой взгляд, естественное желание — быть с ним рядом. И если даже очень далек и совсем не силен в какой-то области, стараешься и подтягиваешься», — рассказала Малинина в интервью изданию Teleprogramma.pro, добавив, что именно так и произошло в ее случае.

Ранее звезда 90-х, певица Анастасия объяснила, почему дважды выходила замуж за своего концертного директора Владимира Зудина, с которым в общей сложности прожила в браке 18 лет. По ее словам, однажды она променяла мужа на другого мужчину.

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Все новости / Шоу-бизнес / Супруга Александра Малинина рассказала, что сделало их брак крепким
брак семья малинин
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