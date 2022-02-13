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Дандыкин: корабли ВМФ РФ могли легко уничтожить АПЛ Virginia вблизи Курил

Армия
Дандыкин: корабли ВМФ РФ могли легко уничтожить АПЛ Virginia вблизи Курил
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class David R. Krigbaum / Public Domain

Москва, 13 февраля. Американская атомная подлодка типа Virginia пыталась шпионить за кораблями ВМФ РФ в ходе учений Тихоокеанского флота, но в боевых условиях была бы легко и быстро потоплена. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.

Капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин высоко оценил профессионализм и выучку моряков российского фрегата «Маршал Шапошников», которые вынудили американских подводников с позором бежать из территориальных вод РФ. Аналитик изложил свое мнение в интервью изданию «Политика Сегодня».

«То, что подлодка была накрыта, это показатель мастерства наших летчиков, подводников и надводников и не столь высокого мастерства американской субмарины. В случае реальных боевых действий она была бы уничтожена», — объяснил эксперт.

Дандыкин назвал главной целью вторжения субмарины ВМС США в пределы российских территориальных вод желание «прощупать оборону» Тихоокеанского флота. С этой точки зрения нарушение границ РФ вблизи Курил закончилось для АПЛ типа Virginia полным провалом, отметил собеседник «Политики Сегодня».

Ранее стала известна предположительная миссия американской атомной субмарины при ее нахождении близ курильского острова Уруп.

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