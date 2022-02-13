Французский политик Пекресс назвала несвоевременным вопрос о вступлении Украины в НАТО

Париж, 13 февраля. Время для вступления Украины в НАТО не пришло, заявила кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Валери Пекресс.

Французский политик провела большой предвыборный митинг в Париже.В ходе встречи со своими сторонниками Пекресс затронула актуальные вопросы международной повестки. В том числе речь зашла о вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.

«С Украиной мы должны быть откровенными и сказать ей, что прием страны в НАТО не стоит на повестке дня», — сказала Пекресс.

Как сообщалось ранее, лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон раскритиковал США за использование ситуации в Донбассе ради личной выгоды. Вашингтон пытается «затолкать» Украину в НАТО, отметил политик.