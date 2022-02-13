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Санкции США не помешали производителю чипов из КНР получить рекордную прибыль

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 19:54
Экономика
Санкции США не помешали производителю чипов из КНР получить рекордную прибыль
Федеральное агентство новостей

Пекин, 13 февраля. Дефицит чипов позволил компании Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) из Китая собрать за прошлый год 5,44 миллиарда долларов выручки и 1,7 миллиарда чистой прибыли, пишет «Коммерсантъ».

Продажи компании выросли на 39%, и это стало самым быстрым приростом с 2010 года. SMIC сумела воспользоваться глобальной нехваткой полупроводников. Решающими факторами оказались пересмотр средней цены реализации и более высокая по сравнению с конкурентами доля производства оригинального оборудования, ориентированного на высококачественные пластины.

Соединенные Штаты усмотрели в этом предприятии угрозу для своей национальной безопасности. Пентагон считает, что SMIC связана с военными КНР. Ограничения, наложенные в декабре 2020 года, предполагают запрет на продажу компании американских технологий и товаров. Однако это помешало ей закончить 2021 год с выдающимися финансовыми показателями.

Между тем средний объем запасов электронных компонентов, который имеется у большинства компаний в США, сократился в восемь раз по сравнению с периодом до пандемии.

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