Актриса Екатерина Волкова помогла принять роды 28-летней дочери

Москва, 13 февраля. Звезда сериала «Скорая помощь» Екатерина Волкова стала бабушкой в 47 лет. Своими впечатлениями актриса поделилась в Stories.

Волкова присутствовала на родах своей старшей дочери Валерии, которая живет в Германии. По словам звезды, в этот важный момент ее переполняли эмоции.

«Ну вот я и бабушка. Мне кажется, самой легче родить, чем в партнерских родах с дочерью. Наревелась от переполняющей нежности», — написала она.

Prt Scr instagram.com / @volkovawolka

Артистка не стала показывать своего внука, зато дала подписчикам оценить свой внешний вид. На снимке Волкова позирует без макияжа в белой футболке и халате. Она выглядит уставшей, но счастливой.

Звезда российского кино была трижды замужем. Первым ее избранником стал мужчина по имени Алексей, он не поддерживал актерские амбиции Волковой. В этом браке родилась Валерия. От второго супруга, продюсера Сергея Члиянца у Волковой не было детей.

Последним мужем актрисы был писатель Эдуард Лимонов, от которого она родила сына Богдана и дочь Александру. До своей смерти публицист контактировал с бывшей женой и общался с наследниками.

Ранее вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина заявила, что еще не привыкла к роли бабушки. Внучку Мию ей подарил сын Павел.