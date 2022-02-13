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Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил о нежелании руководить Суданом

Весь мир
Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил о нежелании руководить Суданом
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Хартум, 13 февраля. Военные уйдут с политической арены Судана после достижения национального консенсуса или проведения всеобщих выборов. Об этом заявил председатель Суверенного совета и главнокомандующий вооруженными силами страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в интервью местному телеканалу.

По его словам, армия не стремится к власти. Она намерена контролировать управление делами государства только на протяжении переходного периода, который завершится общенациональным голосованием летом 2023 года.

«Я не хочу править Суданом, и военное ведомство не желает этого», — заявил Аль-Бурхан.

Политик верит, что переходный период в стране завершится. Если партии в результате диалога придут к окончательному примирению, согласятся составить конституцию и осуществить избирательный процесс, то руководство отойдет к гражданским чиновникам раньше планируемого срока.

«В случае общенационального консенсуса мы готовы передать власть», — подтвердил генерал.

Ранее заместитель главы Суверенного совета Мухаммад Хамдан Дагло (Хамидти) пообещал бороться со всеми формами контрабанды в стране. По его словам, власти разработали план по сдерживанию незаконных торговых операций.

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судан аль-бурхан
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