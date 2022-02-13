«Потом втягиваешься»: экс-директор Ротару Коняхина вспомнила, как брала в кредит у казино

Бывший концертный директор Ольга Коняхина в эфире шоу «Новые русские сенсации» на НТВ призналась, как сливала в казино многомиллионные гонорары звездной подопечной Софии Ротару. Спустя шесть лет, проведенных за решеткой тюрьмы, героиня скандального телешоу объявила, что именно из-за лудомании она лишилась доверия народной любимицы.

«Из преданного человека, который служил десять лет верой и правдой, в один миг я стала просто врагом, которого надо было топить, уничтожать, посадить и изничтожить просто с лица Земли. Да, я играла в казино, я перекидывала деньги, так сказать, одну дыру затыкала, из другой брала и так далее. Это делала не я одна, это вообще так работает шоу-бизнес, потому что шоу-бизнес — это воронка», — признается Коняхина.

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«Кидать» Ротару на деньги Коняхина начала практически сразу, как дорвалась до больших гонораров и связей. Слава вскружила ей голову: жить хотелось на широкую ногу, а запросы росли в геометрической прогрессии. Как признается сама оскандалившаяся героиня, поначалу она просто обменивала гонорары с одной валюты на другую прямо в игорном зале и только потом начала играть по-крупному. Однако фортуна быстро отвернулась, а ей пришлось брать у казино в долг, чтобы отыграться.

instagram.com / @sofiarotaru.official

«Я шла в казино, чтобы поменять их на доллары. Ну, потом втягиваешься, естественно, побольше играешь. Но это самый удобный обменный пункт был у меня за все время существования», — признается героиня телешоу «Новые русские сенсации».

Тем временем певица София Ротару призналась, что переболела коронавирусом. По словам артистки, она подхватила штамм «Омикрон».