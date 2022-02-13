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Быков оценил возможных соперников сборной России по хоккею по четвертьфиналу ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Быков оценил возможных соперников сборной России по хоккею по четвертьфиналу ОИ-2022
ТАСС  /  Шамуков Руслан

Москва, 13 февраля. Экс-тренер мужской сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказался о возможных соперниках национальной команды по четвертьфинальному матчу ОИ-2022.

Вячеслав Быков не считает, что сборной России повезло с потенциальными соперниками по следующей игре олимпийского турнира в Пекине. Об этом бывший наставник национальной команды рассказал в интервью изданию «Чемпионат». Быков призвал российских хоккеистов не допускать недооценки соперников.

«Нужно отнестись со всей ответственностью к любому из соперников. Четвертьфинал — один из самых напряженных и сложных матчей. Либо ты до конца в турнире, либо ты за бортом. Нужно подойти очень серьезно. Тренерский штаб это понимает», — заявил двукратный олимпийский чемпион.

Ранее стало известно, что сборная России по хоккею сыграет с победителем матча Дания — Латвия в четвертьфинале ОИ-2022. Встреча плей-офф олимпийского турнира пройдет в Пекине 16 февраля.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Быков оценил возможных соперников сборной России по хоккею по четвертьфиналу ОИ-2022
хоккей олимпиада быков сборная россии соперники четвертьфинал
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