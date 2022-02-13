США представили новую Индо-Тихоокеанскую стратегию

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о новой Индо-Тихоокеанской стратегии США, дипломатическом турне по региону госсекретаря Энтони Блинкена, переговорах на Гавайях между главами внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи, встрече в австралийском Мельбурне министров иностранных дел «Четырехстороннего диалога по безопасности», закупках Индонезией первой партии французских истребителей Dassault Rafale, продаже американских вооружений на Тайвань, а также борьбе с терроризмом в Таиланде и на Филиппинах.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Министры иностранных дел США, Японии и Южной Кореи 12 февраля провели трехсторонние переговоры в Гонолулу. Основной темой встречи стала серия ракетных пусков, которые КНДР провела с начала года. Пхеньян также заявил о возможности возобновления испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил после общения с японскими и южнокорейским коллегами, что три страны «остаются открытыми для диалога без предварительных условий» и у них «нет враждебных намерений» в отношении КНДР. Он также выразил надежду, что северокорейский лидер Ким Чен Ын ответит на это предложение.

Главы внешнеполитических ведомств США, Японии и Южной Кореи также заявили о «решительной оппозиции любым односторонним действиям, направленным на изменение статус-кво и усиление напряженности» в Тайваньском проливе. Подобные формулировки являются завуалированной критикой в адрес Пекина, хотя прямо Китай нигде не упоминался.

Great meeting with ROK Foreign Minister Chung and Japanese Foreign Minister Hayashi. Our countries are showing the world we can go farther and faster if we go together. The U.S.-Japan-ROK trilateral relationship is critical to address the most pressing global challenges. pic.twitter.com/5Nz9wpFUr4 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 13, 2022

Блинкен прибыл на Гавайи с Фиджи, где он встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Айязом Сайед-Хаюмом и другими тихоокеанскими лидерами, чтобы обсудить региональные проблемы. Это первый визит госсекретаря США в Республику Фиджи с 1985 года.

Одним из важных результатов его поездки стало возобновлении работы американского посольства на Соломоновых Островах. Ранее дипломатическое представительство США просуществовало в стране пять лет, после чего было закрыто в 1993 году.

Повторное открытие посольства в Хониаре непосредственно связано с американо-китайским соперничеством в Океании. В ноябре на Соломоновых Островах мирные протесты переросли в массовые беспорядки с погромами в китайском квартале столицы. Усмирять толпу пришлось полиции и военным из Австралии, Папуа-Новой Гвинеи и Фиджи.

Государственный департамент США заявил, что Китай «использовал знакомую схему экстравагантных обещаний, дорогостоящих инфраструктурных кредитов и потенциально опасных уровней долга» при взаимодействии с политическими и деловыми лидерами страны.

«Соединенные Штаты стратегически заинтересованы в укреплении наших политических, экономических и торговых отношений с Соломоновыми Островами, крупнейшим тихоокеанским островным государством, где нет посольства США», — отметил Госдеп.

Welcomed the opportunity to participate today in a virtual roundtable with Pacific Islands leaders. Alongside our Pacific partners, we remain committed to jointly tackling COVID-19, the climate crisis, and other regional challenges. pic.twitter.com/NDiA1df0DR — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 12, 2022

Однако ключевым мероприятием тихоокеанского турне Энтони Блинкена стала очная встреча 11 февраля в австралийском Мельбурне с главами МИД Австралии, Индии и Японии в рамках «Четырехстороннего диалога по безопасности» (Quad).

Участники переговоров подтвердили приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, обсудили нарастающий гуманитарный кризис в Мьянме, а также косвенно выразили свою обеспокоенность по поводу действий Пекина в Восточно- и Южно-Китайском морях.

«Одна из причин, по которой мы так интенсивно работаем над защитой основных принципов, которым угрожает агрессия России в отношении Украины, заключается в том, что эти же принципы имеют решающее значение для обеспечения стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции после встречи.

В ответ министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар решил смягчить тон в отношении России, напомнив, что участники «Четырехстороннего диалога по безопасности» выступают «за что-то, а не против кого-то».

Пекин резко раскритиковал встречу глав внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов, Японии, Индии и Австралии. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал Quad «инструментом сдерживания Китая и поддержания гегемонии США», призвав участников отказаться от «менталитета холодной войны» ради мира и стабильности в регионе. По его словам, сам базовый механизм «Четверки» искусственно провоцирует конфронтацию и подрывает международную солидарность.

US Secretary of State #Antony_Blinken Met With Australian Foreign Minister Ms. #Marise_Payne, Japanese Foreign Minister Mr. #HAYASHI_Yoshimasa & Indian Foreign Minister Dr. S. #Jaishankar At Fourth #Quad Meeting Held in Melbourne Australia.#UkraineCrisis pic.twitter.com/EXOO2MN2SD — Siasi King (@KingSiasi) February 12, 2022

На этом фоне администрация Джо Байдена 11 февраля представила новую Индо-Тихоокеанскую стратегию США. Согласно документу Вашингтон планирует выделить еще больше ресурсов на противодействие Китаю.

«КНР объединяет свою экономическую, дипломатическую, военную и технологическую мощь, стремясь создать сферу влияния в Индо-Тихоокеанском регионе и стать самой влиятельной державой в мире», — говорится в 12-страничном обзоре Белого дома.

Американцы считают, что коллективные усилия США и их союзников в течение следующего десятилетия «определят, удастся ли Китаю преобразовать правила и нормы, которые приносят пользу Индо-Тихоокеанскому региону и всему миру».

Вашингтон намерен модернизировать свои альянсы, укреплять возникающие партнерства и инвестировать в региональные организации. В документе особо подчеркивается важность «сильной Индии» для региональной безопасности.

В ближайший год США «значительно расширят» свое дипломатическое присутствие в странах Юго-Восточной Азии и на островах Тихого океана. При этом приоритетное внимание будет уделяться переговорам, которые касаются доступа американских военных на территорию других стран.

В документе также подтверждаются планы Штатов по запуску в начале 2022 года Индо-Тихоокеанской экономической программы. Эта инициатива должна восполнить нехватку торговых связей со странами региона после того, как бывший президент Дональд Трамп в 2017 году отказался от участия в Транстихоокеанском партнерстве.

New US #IndoPacific #Strategy!



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"The #PRC..pursues a sphere of influence in the Indo-#Pacific & seeks to become the world’s most influential power. The PRC’s coercion & aggression spans the globe, but..is most acute in..Indo-Pacific." pic.twitter.com/bQW6Z4jDWt — Andrew Erickson 艾立信 (@AndrewSErickson) February 11, 2022

Индонезия

Индонезия 10 февраля заключила сделку о закупке шести из 42 французских многофункциональных истребителей Dassault Rafale стоимостью 8,1 миллиардов долларов.

При подписании контракта в Джакарте присутствовал министр обороны Индонезии Прабово Субианто, его французская коллега Флоренс Парли, а также глава компании Dassault Aviation Эрик Траппье.

«Мы договорились о покупке 42 самолетов Rafale. Подписанный сегодня контракт касается первых шести, за которыми последуют еще 36», — заявил Субианто.

Таким образом Индонезия станет второй страной в регионе, которая приобретет Rafale, после Индии. Флоренс Парли особо отметила, что стратегическое партнерство между Парижем и Джакартой выиграет от углубления отношений в области обороны.

«Франция гордится тем, что вносит свой вклад в модернизацию вооруженных сил нашего партнера, который играет ключевую роль в АСЕАН и в Индо-Тихоокеанском регионе», — добавила она.

В это же время Госдепартамент США одобрил продажу Индонезии 36 самолетов F-15ID и сопутствующего оборудования в рамках потенциальной сделки на сумму 13,9 млрд. долларов.

Конкуренция между Францией и Соединенными Штатами в регионе нарастает после того, как французы потеряли крупный контракт на строительство подводных лодок для Австралии по результатам создания альянса AUKUS между Канберрой, Вашингтоном и Лондоном.

Оказавшись вне двух главных американских инициатив — диалога по безопасности Quad и оборонного пакта AUKUS — Пятая республика делает ставку на выстраивание более тесных отношений со странами Южной и Юго-Восточной Азии. При этом Индонезия, по словам Парижа, «находится в центре стратегии Франции в Индо-Тихоокеанском регионе».

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10/2/2022



Indonesia and France officially signed:



-Contract for 6 Rafale (will be followed by another procurement of 36 additional aircraft)

-MoU for 2 Scorpene Submarines

-MoU on Defence Satellite

-MoU on ammunition production



????Anonymous~ pic.twitter.com/EFYyxg1PPQ — JATOSINT (@Jatosint) February 10, 2022

Таиланд

На юге Таиланда продолжаются нападения радикалов, которые выступают за отделение провинций, населенных преимущественно мусульманами-малайцами. Формальное возобновившиеся мирные переговоры между правительством и крупнейшей сепаратистской организацией «Национальный революционный фронт» (BRN) по-прежнему не принесли результатов.

В южной провинции Яла вечером 10 февраля было совершено две атаки. По данным полиции, в районе Баннангсата боевики открыли огонь из засады по проезжающему мотоциклисту. В результате 20-летний местный житель был госпитализирован с двумя пулевыми ранениями в левую ногу.

Спустя некоторое время террористы бросили бомбу в будку охраны возле электростанции. Находящийся в этот момент рядом мужчина получил осколочные ранения левой стороны туловища и был срочно доставлен в больницу.

2 people were wounded in an IED attack and a shooting in #Thailand's restive #DeepSouth. Drip drip drip. https://t.co/DZfjGwtvtF — Zachary Abuza (@ZachAbuza) February 11, 2022

Тайвань

Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню вооружений на сумму 100 миллионов долларов для «поддержания, обслуживания и улучшения» его системы противоракетной обороны «Patriot».

«Предлагаемая продажа отвечает национальным, экономическим интересам, а также интересам безопасности США, содействуя постоянным усилиям получателя по модернизации его вооруженных сил и поддержанию надежного оборонительного потенциала», — говорится в пресс-релизе.

Соответствующий запрос поступил от Тайбэйского экономического и культурного представительства в Вашингтоне, которое де-факто выполняет функции посольства Тайваня в США. Главными подрядчиками станут американские компании Raytheon Technologies и Lockheed Martin.

Это будет уже вторая продажа оружия Тайваню, одобренная администрацией президента Джо Байдена. В августе прошлого года США согласились на сделку общей суммой 750 миллионов долларов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь призвал Вашингтон немедленно отказаться от поставок вооружений Тайбэю. Он подчеркнул, что подобные действия американской стороны наносят серьезный ущерб двусторонним отношениям, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе.

«Китай примет соответствующие и решительные меры, чтобы твердо защитить свой суверенитет и интересы безопасности», — заявил Чжао.

The Biden administration has approved a $100 million support contract with Taiwan aimed at boosting the island’s missile defense systems as it faces increasing pressure from China. https://t.co/IQhC0Uj06L — Bonnie Glaser / 葛來儀 (@BonnieGlaser) February 8, 2022

Филиппины

По меньшей мере девять человек были убиты и еще трое получили ранения утром 12 февраля, когда два внедорожника попала в засаду по пути в город Дату Сауди-Ампатуан в южной провинции Магинданао.

Причиной перестрелки стала кровная вражда «ридо» между семьями двух командиров «Исламских вооруженных сил Бангсаморо» (BIAF), вооруженного крыла «Исламского освободительного фронта моро» (MILF). Некогда крупнейшая сепаратистская организация филиппинских мусульман десятилетиями вела партизанскую войну на юге страны, но подписала мирное соглашение с правительством Филиппин в 2014 году.

Главной целью нападения был лидер клана Пегес Лентаги Мамасаингед, известный также как Черный Маг. Он погиб вместе со своими сыновьями Джохари, Садамом и Садром. Еще один член семьи, Камар Мамасаингед, вместе с неким Тани были убиты в другой засаде в тот же день.

Правоохранители считают, что организаторами нападения были Джордан Мамалинтанг и его сын Морсид. Однако официальный представитель «Исламского освободительного фронта моро» Вон Аль Хак опроверг подобные заявления. Он также добавил, что инцидент может быть связан с предстоящими 9 мая всеобщими выборами на Филиппинах. Пегес Мамасаингед и Мамалинтанг старший являлись двоюродными братьями.

«Полиция и военные были направлены в этот район, чтобы предотвратить эскалацию инцидента», — сказал полковник Джибин Бонгкайяо.

Southern Philippine Ambush Kills MILF Commander, 8 Others — BenarNews https://t.co/1lVsPdE4Xl — Scott Morgan (@confusedeagledc) February 13, 2022

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