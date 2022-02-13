Жириновский и Зюганов «перекинулись любезностями» в больнице

Москва, 13 февраля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава КПРФ Геннадий Зюганов встретились в больнице Москвы. Политики успели побеседовать.

Оба депутата Госдумы находятся в ЦКБ уже не один день. Жириновский попал туда из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Зюганов лег в больницу для профилактики.

«Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов уже успели перекинуться любезностями, как старые приятели. Лидер ЛДПР активно раздает указания по работе. И даже в шутку спросил у Зюганова: «А где (депутат Виталий. — Прим. ФАН) Миронов?!"» — рассказал источник URA.RU.

Недавно ЛДПР пожаловалась на активизацию мошенников. Они звонят в аппарат партии и сообщают о «смерти» Жириновского.