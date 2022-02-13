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Жириновский и Зюганов «перекинулись любезностями» в больнице

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 19:48
Политика
Жириновский и Зюганов «перекинулись любезностями» в больнице
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 13 февраля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава КПРФ Геннадий Зюганов встретились в больнице Москвы. Политики успели побеседовать.

Оба депутата Госдумы находятся в ЦКБ уже не один день. Жириновский попал туда из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Зюганов лег в больницу для профилактики.

«Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов уже успели перекинуться любезностями, как старые приятели. Лидер ЛДПР активно раздает указания по работе. И даже в шутку спросил у Зюганова: «А где (депутат Виталий. — Прим. ФАН) Миронов?!"» — рассказал источник URA.RU.

Недавно ЛДПР пожаловалась на активизацию мошенников. Они звонят в аппарат партии и сообщают о «смерти» Жириновского.

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Все новости / Политика / Жириновский и Зюганов «перекинулись любезностями» в больнице
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