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Следы триметазидина могли найти в пробе Валиевой из-за лекарства от мигрени

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 19:46
Олимпийские игры 2022
Следы триметазидина могли найти в пробе Валиевой из-за лекарства от мигрени
Global Look Press  /  Enrico Calderoni/AFLO

Пекин, 13 февраля. Употребление легального препарата от мигрени может стать причиной обнаружения следов триметазидина в допинг-пробе спортсмена, в том числе и фигуристки Камилы Валиевой. О разрешенном лекарстве говорится в документах Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Согласно этим бумагам, средство от мигрени ломеризин может спровоцировать наличие следов триметазидина в результатах теста, передает RT. Однако есть способ убедиться, что запрещенное вещество обнаружилось именно из-за препарата. Для этого нужно проверить организм спортсмена на следы присутствия ломеризина, который не входит в число запрещенных лекарств.

Напомним, триметазидин обнаружили в пробе Валиевой от 25 декабря прошлого года. Из-за этого фигуристке грозит снятие с Олимпийских игр в Пекине.

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допинг фигуристка валиева
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