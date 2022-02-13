Следы триметазидина могли найти в пробе Валиевой из-за лекарства от мигрени

Пекин, 13 февраля. Употребление легального препарата от мигрени может стать причиной обнаружения следов триметазидина в допинг-пробе спортсмена, в том числе и фигуристки Камилы Валиевой. О разрешенном лекарстве говорится в документах Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Согласно этим бумагам, средство от мигрени ломеризин может спровоцировать наличие следов триметазидина в результатах теста, передает RT. Однако есть способ убедиться, что запрещенное вещество обнаружилось именно из-за препарата. Для этого нужно проверить организм спортсмена на следы присутствия ломеризина, который не входит в число запрещенных лекарств.

Напомним, триметазидин обнаружили в пробе Валиевой от 25 декабря прошлого года. Из-за этого фигуристке грозит снятие с Олимпийских игр в Пекине.