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Пользователи Twitter не поверили в непричастность США к инциденту с подлодкой у Курил

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 19:41
Армия
Пользователи Twitter не поверили в непричастность США к инциденту с подлодкой у Курил
Mass Communications Specialist 1st Class Samuel Souvannason  /  Navy

Вашингтон, 13 февраля. Пользователи Twitter не поверили попыткам Пентагона оправдаться после инцидента с подлодкой ВМС США вблизи Курил. По словам иностранных пользователей, власти Соединенных Штатов исчерпали лимит доверия.

После инцидента с участием американской подлодки класса Virginia у Курильских островов Пентагон посчитал нужным выпустить опровержение. В субботу журналист агентства Reuters Идрис Али опубликовал в Twitter комментарий от пресс-службы Индо-Тихоокеанского командования США о том, что подлодка не заплывала в российские воды. Под твитом корреспондента отписались другие интернет-пользователи, которые засомневались в американской версии произошедшего.

«Что ж, отлично, мы ведь точно знаем, что власти США никогда, вообще никогда не врут. Особенно в том, что касается военных операций. Ни разу такого не было», — поддержал один из читателей.

«Ну, я сейчас верю больше Путину, чем Байдену», — признался другой комментатор, отметив, что американские власти давно исчерпали лимит доверия граждан.

Напомним, инцидент с подлодкой ВМС США произошел вблизи Курил: 12 февраля ВМФ РФ засекли субмарину в зоне проведения учений Тихоокеанского флота. После предупреждения АПЛ не покинула район, вынудив экипаж крейсера «Маршал Шапошников» применить спецсредства.

В Минобороны РФ подозревают, что субмарина пыталась вести слежку за учениями Тихоокеанского флота, но была обнаружена до выполнения поставленных задач.

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россия пентагон вмс сша
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