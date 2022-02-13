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Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии получил 4% акций Saudi Aramco

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 19:52
Экономика
Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии получил 4% акций Saudi Aramco
wikipedia.org  /  Saudi Aramco / Добросовестное использование

Эр-Рияд, 13 февраля. Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии стал владельцем 4% акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco. По словам наследного принца Мухаммада бин Салмана Аль Сауда, такое решение принято для укрепления позиций фонда.

Целью является поддержка планов Суверенного инвестиционного фонда увеличить размеры активов до 4 трлн саудовских риалов (порядка 800 млрд долларов) до конца 2025 года. Это обеспечит его устойчивое финансовое положение и повысит рейтинг.

«Передача инвестиционному фонду этого пакета акций является частью долговременной стратегии королевства с целью поддержать перестройку национальной экономики в соответствии с видением экономического развития государства до 2030 года», — цитирует агентство «Прайм» кронпринца, который также является председателем совета директоров фонда.

Тем временем Saudi Aramco готовится выставить на биржу очередной пакет акций. Согласно предварительным оценкам, сумма сделки составит около 50 миллиардов долларов.

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саудовская аравия saudi aramco Суверенный инвестиционный фонд
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