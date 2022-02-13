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Ветеран Великой Отечественной войны пробежал десятикилометровый кросс в Волгограде

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«В здоровом теле — здоровый дух». Это главное кредо жителя Волгограда Александра Васильевича Медкова. Ветеран Великой Отечественной войны вспоминает, как в 1943 году попал в госпиталь с тяжелым ранением. Тогда, проходя лечение, он понял, что спорт обязан стать неотъемлемой частью его жизни.

«Плечевое ранение прошло, но двусторонняя пневмония задержала меня в больнице. 9 мая я был в госпитале в Майкопе, и доктор мне сказал: «Сынок, тебе надо заниматься спортом, иначе ты пропадешь», — рассказал Александр Васильевич.

К постоянным физическим нагрузкам Медков привык во время службы в армии.

«Когда войска выводили из Ирана, я в горно-вьючном полку был. Миномет навьючили на лошадь — и пошли. 60-70 километров переход», — вспомнил ветеран.

Спустя годы пенсионер не утратил интерес к спорту: ежедневная зарядка, скандинавская ходьба два-три раза в неделю, ежедневные подъемы по лестнице на девятый этаж пешком. Кроме всего прочего, Александр Васильевич демонстрирует отличные навыки растяжки.

«С подругой в хор ходим вместе и скандинавскую ходьбу отрабатываем вдоль Волги заодно. У меня получается десять километров, а у нее пять», — отметил пожилой спортсмен.

Важную роль в спортивной жизни Александр Васильевич отводит бегу. 11 раз он участвовал в кроссах протяженностью десять километров. Пенсионер также пробует свои силы в ежемесячном забеге «Волгоградская десятка».

«Александр Васильевич — наш символ стойкости, здоровья, боевого настроя. Он постоянно участвует в наших мероприятиях», — рассказал руководитель «Волгоградского марафона» Дмитрий Чирков

2 февраля Александр Медков принял участие в 75-м легкоатлетическом забеге в честь Сталинградской битвы на пять и десять километров в Волгограде. Уходить из спорта ветеран Великой Отечественной войны и не планирует.

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Все новости / Видео / Ветеран Великой Отечественной войны пробежал десятикилометровый кросс в Волгограде
волгоград здоровье спорт ветераны марафон
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