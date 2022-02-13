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Новый купеобразный кроссовер Lada 4×4 TRD представили на фото

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 19:31
Экономика
Новый купеобразный кроссовер Lada 4×4 TRD представили на фото
lada.ru  /  Пресс-служба АвтоВАЗ

Москва, 13 февраля. Будущий продукт АвтоВАЗа — Lada 4×4 TRD 2022-2023 — можно увидеть на фотореалистичных изображениях, созданных одним из дизайнеров, сообщает Naavtotrasse.

Речь идет скорее о кроссовере, нежели об универсале, поэтому автомобиль с большой долей вероятности будет полноприводным. К тому же у всех новинок, построенных на базе платформы CMF-B, четыре ведущих колеса.

Новый купеобразный кроссовер Lada 4×4 TRD представили на фото
Prt Scr instagram.com / @NaAvtoTrasse

Ожидается, что новинка станет заметно отличаться от остальных машин АвтоВАЗа интерьером и экстерьером. Судя по рендерам, 4×4 TRD лишится Х-образных выштамповок и передних металлических планок. У модели будет гладкий кузов с вытянутой передней частью и объемной кормой, а широкие арки скроют крупные колеса. Вероятно, автомобиль сможет с легкостью преодолевать любое бездорожье.

Между тем АвтоВАЗ собирается запустить производство Lada Vesta FL. Долгожданная премьера рестайлинговой версии запланирована весной.

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автоваз автомобили lada авторынок рендеры Lada 4×4 TRD
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