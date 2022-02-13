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Валиева из-за волнения на фоне допинг-скандала расплакалась на плече Тутберидзе

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 19:43
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Олимпийские игры 2022
Валиева из-за волнения на фоне допинг-скандала расплакалась на плече Тутберидзе
ТАСС  /  Шарифулин Валерий

Пекин, 13 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева героически переносит допинг-скандал, но в некоторые моменты юная спортсменка не может скрыть своего волнения. На тренировке она расплакалась на плече своего тренера Этери Тутберидзе.

Валиева продолжает подготовку к индивидуальному турниру, который стартует 15 февраля. Однако решение о том, выйдет ли фигуристка на лед после истории с сомнительной допинг-пробой, примут в понедельник, 14 февраля.

Тутберидзе поддерживает свою подопечную, помогая ей на тренировках. Юная фигуристка чисто исполняет триксели и четверные прыжки, но иногда может упасть на льду. Журналисты заметили, с какой заботой Тутберидзе обращается с Валиевой. На тренировке наставница обнимала 15-летнюю звезду фигурного катания. После слов, сказанных на ухо, Валиева улыбнулась и заметно приободрилась.

В Instagram фигуристки появились слова поддержки от фанатов. Пользователи уверены, что она не употребляла допинг и все обвинения беспочвенны.

«Камила, малышка, знать бы, что у тебя все будет хорошо. Держись, сил тебе и терпения, ты лучшая, и никто не сможет этого опровергнуть!»;

«Мы с тобой. Специально давят психологически, но вас не сломить»;

«Все знают, что ты честная спортсменка, а все остальное это просто политика!! Собака лает — караван идет!» — написали фолловеры.

Валиева из-за волнения на фоне допинг-скандала расплакалась на плече Тутберидзе
Global Look Press / Maksim Konstantinov/Global Look Press

Валиеву поддерживают не только болельщики со всего мира, но и журналисты. После тренировки фигуристка прошла через смешанную зону, где ее встречали сотрудники СМИ. Они громко прокричали: «Камила, мы любим тебя!»

Напомним, что в допинг-пробе, сданной Валиевой 25 декабря, обнаружили минимальную дозу триметазидина. Запрещенный препарат мог попасть в организм спортсменки с водой или пищей, считают в РУСАДА. Решение о дальнейшем участии фигуристки в ОИ-2022 примут 14 февраля.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Валиева из-за волнения на фоне допинг-скандала расплакалась на плече Тутберидзе
олимпиада валиева тутберидзе
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