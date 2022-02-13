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Пентагон исключил превентивные санкции против России

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 19:43
Политика
Пентагон исключил превентивные санкции против России
wikipedia.org  /  USGS / Public Domain

Вашингтон, 13 февраля. Американская администрация не рассматривает возможность введения превентивных санкций против России. С таким заявлением выступил Пентагон.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем призвал ввести санкции для «сдерживания агрессии».

По заявлению Пентагона, США не будут «предварительно» вводить санкции против Москвы.

США и страны Европы грозят России санкциями из-за ситуации на Украине. Они боятся «вторжения» Москвы и готовят пакеты ограничительных мер. О рестрикциях недавно заявил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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