Пентагон исключил превентивные санкции против России

Вашингтон, 13 февраля. Американская администрация не рассматривает возможность введения превентивных санкций против России. С таким заявлением выступил Пентагон.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем призвал ввести санкции для «сдерживания агрессии».

По заявлению Пентагона, США не будут «предварительно» вводить санкции против Москвы.

США и страны Европы грозят России санкциями из-за ситуации на Украине. Они боятся «вторжения» Москвы и готовят пакеты ограничительных мер. О рестрикциях недавно заявил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.