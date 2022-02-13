«Без охраны»: экс-директор Ротару Коняхина вспомнила, как вывозила полмиллиона из дома певицы

Спустя шесть лет экс-директор Софии Ротару Ольга Коняхина нарушила коммерческую тайну и рассказала на всю страну о любопытных деталях своей работы в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ.

По словам Коняхиной, до тюремного заключения она лично пересчитывала гонорары певицы. За качеством купюр следила сама София Ротару. Вырученные деньги от концертов хранились в надежном месте: в домашнем сейфе Ротару. Когда он заполнялся, Коняхина на свой страх и риск везла наполненные сумки с деньгами в обменник.

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«Плохие (банкноты) потом мне обратно, чтобы я либо поменяла, либо в мою зарплату. Это прям очень должно быть четко: чистенькие, хорошенькие, сложенные в стопку денежки. Они собирались до определенной суммы в сейфе. А потом, я не скажу, что это было часто, но несколько раз я эту сумму в районе, например, полмиллиона без охраны везла по адресу, который мне дали», — говорит Коняхина.

Тем временем певица София Ротару призналась, что переболела коронавирусом. По словам артистки, она подхватила штамм «Омикрон».