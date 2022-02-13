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Представитель Пентагона Кирби: американские солдаты не будут воевать на Украине

Армия
Представитель Пентагона Кирби: американские солдаты не будут воевать на Украине
wikipedia.org  /  Jeffrey Alexander via The U.S. Army

Москва, 13 февраля. Американские солдаты не будут принимать участие в боевых действия на Украине. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

В воскресенье представитель Пентагона дал интервью для американского телеканала MSNBC, в котором подчеркнул, что армия США не будет воевать на Украине даже в случае «российского вторжения».

«Президент ясно дал понять, что американские военнослужащие не будут воевать на Украине», — отметил представитель ведомства.

По словам Кирби, участие американских войск в боевых действиях на фоне эвакуации граждан США из Украины повысило бы риски на столкновение с ВС РФ. В Пентагоне уверены, что это выведет весь кризис «на новый уровень». При этом войну на Украине еще можно предотвратить, хотя времени становится все меньше.

Россия при этом опровергает как сообщения о своем участии во внутриукраинском конфликте, так и намерение вторгаться в какую-либо страну.

Тем не менее из-за «угрозы безопасности» США до минимума сократили число сотрудников посольства на Украине. Об этом сообщил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

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украина россия сша кирби
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