Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 20:52
20:46
Армия
Глава минобороны Украины Резников поблагодарил Литву за военную помощь в виде ПЗРК Stinger
20:46
Происшествия
Иномарка сбила женщину с ребенком на пешеходном переходе в Омске
20:45
Политика
Зюганов опроверг сообщения СМИ о встрече с Жириновским в Центральной клинической больнице
20:45
Происшествия
Бездомная собака напала на школьника в Нижегородской области
20:45
Весь мир
Прокуратура Израиля опровергла заявления о слежке за свидетелями по делам Нетаньяху
20:44
Общество
ВОЗ одобрила использование иммунодепрессора тоцилизумаба для лечения коронавируса
20:42
Происшествия
Пассажирка Lada Granta погибла при столкновении с деревом в Ростовской области
20:42
Общество
Доктор Комаровский заявил об опасности позднего начала прикорма у ребенка
20:42
Общество
Дени Вильнев прокомментировал свое отсутствие в номинации «Лучший режиссер» на «Оскар»
20:38
Происшествия
Полиция и волонтеры разыскивают 16-летнего подростка в Твери
Все новости

Политолог Сатановский предрек Украине возвращение во времена Советского Союза

Политика
Политолог Сатановский предрек Украине возвращение во времена Советского Союза
kr.gov.ua  /  Исполком Криворожского городского совета

Москва, 13 февраля. Страны Запада возвращают Украину во времена Советского Союза, когда посольства всех республик располагались только в Москве, считает политолог Евгений Сатановский.

Так эксперт прокомментировал ситуацию с эвакуацией иностранных дипломатов из Украины. Сатановский раскрыл коварный план Запада по возвращению страны во времена СССР, пишет «ПолитЭксперт».

Политолог напомнил о недавних конфузах главы МИД Великобритании Лиз Трасс. На встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым она заявила, что Лондон никогда не признает суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями. Незадолго до этого случая представитель Соединенного Королевства перепутала Черное море с Балтийским.

На фоне таких «ляпов» Великобритании должно быть без разницы, где расположено ее посольство — в Киеве или Москве. До 1992 года диппредставительства советских республик находились только в российской столице, напомнил Сатановский.

Политолог Сатановский предрек Украине возвращение во времена Советского Союза
instagram.com / @evgeniisatanovskii

«С учетом всего того, что в отношениях России и ее ближайших соседей со странами Запада в ближайшее время может случиться, не готовят ли они просто-напросто возвращение к старой, хорошо зарекомендовавшей себя конфигурации дипломатических представительств, привычной со времен Советского Союза? Не исключено», — отметил политолог.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал призыв США к собственным дипломатам в Киеве. Вашингтон уже делал подобные заявления об эвакуации послов, отметил руководитель министерства.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Сатановский предрек Украине возвращение во времена Советского Союза
украина ссср запад сатановский
Комментировать