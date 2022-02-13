Политолог Сатановский предрек Украине возвращение во времена Советского Союза

Москва, 13 февраля. Страны Запада возвращают Украину во времена Советского Союза, когда посольства всех республик располагались только в Москве, считает политолог Евгений Сатановский.

Так эксперт прокомментировал ситуацию с эвакуацией иностранных дипломатов из Украины. Сатановский раскрыл коварный план Запада по возвращению страны во времена СССР, пишет «ПолитЭксперт».

Политолог напомнил о недавних конфузах главы МИД Великобритании Лиз Трасс. На встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым она заявила, что Лондон никогда не признает суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями. Незадолго до этого случая представитель Соединенного Королевства перепутала Черное море с Балтийским.

На фоне таких «ляпов» Великобритании должно быть без разницы, где расположено ее посольство — в Киеве или Москве. До 1992 года диппредставительства советских республик находились только в российской столице, напомнил Сатановский.

instagram.com / @evgeniisatanovskii

«С учетом всего того, что в отношениях России и ее ближайших соседей со странами Запада в ближайшее время может случиться, не готовят ли они просто-напросто возвращение к старой, хорошо зарекомендовавшей себя конфигурации дипломатических представительств, привычной со времен Советского Союза? Не исключено», — отметил политолог.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал призыв США к собственным дипломатам в Киеве. Вашингтон уже делал подобные заявления об эвакуации послов, отметил руководитель министерства.