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Певица Адель призналась, что готовится к рождению второго ребенка

Шоу-бизнес
Певица Адель призналась, что готовится к рождению второго ребенка
Global Look Press  /  CBS

Лос-Анджелес, 13 февраля. Певица Адель призналась, что готовится стать матерью во второй раз. Если верить словам знаменитости, она твердо настроена родить еще детей.

Исполнительница стала гостьей «Шоу Грэма Нортона» и обсудила с ним отмену своих концертов в Лас-Вегасе. По официальной версии, выступления не состоялись из-за пандемии.

Как заверила Адель, ее команда работает изо всех сил, чтобы поклонники все же увидели шоу. Однако певица пока не готова объявлять новые даты, так как хочет быть уверена в полной готовности. При этом звезда пообещала, что шоу стопроцентно пройдет в текущем году.

«Оно должно состояться в этом году, потому что у меня есть планы на следующий год. Представьте, если мне придется все отменить из-за того, что у меня будет ребенок!» — объяснила исполнительница.

По словам Адель, ей нужно время, чтобы перезарядиться. Кроме того, знаменитость хотела бы иметь больше детей. Певица испытывает чувство, что прервала девятилетний сон, начавшийся с рождением ее сына.

Звезда сцены воспитывает ребенка от своего бывшего супруга — бизнесмена Саймона Конекки. Сейчас Адель состоит в отношениях со спортивным агентом Ричем Полом. Источники говорили, что на самом деле певица отменила концерты в Лас-Вегасе не из-за пандемии, а из-за проблем с возлюбленным.

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