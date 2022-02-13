Выплаты по беременности и родам перешли в ведение ПФР с 2022 года

Москва, 13 февраля. Материальную поддержку беременных и уже родивших женщин с 2022 года обеспечивает Пенсионный фонд России. Его специалисты напомнили порядок оформления государственной помощи.

На единовременную выплату имеют право неработающие женщины в отпуске по беременности и родам. Также она предоставляется тем, кто усыновил ребенка до трех месяцев. Для получения денежных средств важно, чтобы центр занятости признал заявителя безработным в течение года со дня увольнения по причине ликвидации предприятия. Если женщина учится, пособие оформляется в учебном заведении, пишет «Российская газета».

Со всеми документами нужно обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства либо в многофункциональный центр. Положительное решение выносится в течение 10 рабочих дней, средства начисляются в течение пяти рабочих дней, а уведомление об отказе направляется в течение трех дней.

Российские власти ранее приняли решение передать свыше 76 миллиардов рублей на нужды Фонда социального страхования. Эти средства позволят выплатить пособия нуждающимся гражданам.