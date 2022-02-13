19FortyFive: учения ВМФ РФ с участием крейсеров «Атлант» стали предупреждением для НАТО

Вашингтон, 13 февраля. Россия продемонстрировала НАТО мощь своего флота, отправив на учения три смертоносных флагманских корабля. Так в американском издании 19FortyFive назвали ракетные крейсеры «Маршал Устинов», «Варяг» и «Москва».

Россия начала масштабные военно-морские учения во всех зонах ответственности флотов. На Западе маневры ВМФ РФ расценили как демонстрацию силы. По словам эксперта американского журнала 19FortyFive Роберта Фарли, показательным для НАТО должно быть участие в учениях трех смертоносных крейсеров проекта 1164 «Атлант»: «Маршал Устинов», «Варяг» и «Москва».«ПолитРоссия» приводит статью Фарли в пересказе.

По словам эксперта, все перечисленные крейсеры прошли через модернизацию и получили противокорабельные комплексы «Базальт», с которыми им под силу уничтожить даже авианосец. Кроме того, российские разработчики подарили орудию новый снаряд — П-1000 «Вулкан».

«"Вулкан" в три раза больше и в четыре раза быстрее, чем американский Tomahawk», — пишет обозреватель.

По словам американского аналитика, развертывание сразу трех флагманов ВМФ РФ на учениях стало грозным и «недвусмысленным предупреждением» для НАТО на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

Похожую точку зрения выразил и капитан первого ранга Василий Дандыкин. По его словам, Россия при помощи учений показала Североатлантическому альянсу, кто «хозяин» в Черном море.