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Эпидемиолог Онищенко: «Летальность от «Омикрона» снижается, но ущерб от штамма будет выше»

Общество
Эпидемиолог Онищенко: «Летальность от «Омикрона» снижается, но ущерб от штамма будет выше»
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Распространение штамма коронавируса «Омикрон» скажется на средней продолжительности жизни людей. Таким мнением поделился в беседе с ФАН ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко. Ранее британские ученые заявили, что следующий штамм коронавируса, вопреки ожиданиям обывателей, вовсе не обязательно окажется мягче предыдущих.

В свете этого ученый-эпидемиолог указал на крайне примечательную особенность штамма коронавируса «Омикрон».

«С одной стороны, этот штамм более контагиозен, что дает ему возможность заражать большее количество людей, с другой — изменилась структура оказания медицинской помощи, поскольку штамм менее вирулентен. Люди переносят его легче и быстрее. Большинство таких больных сегодня лечится амбулаторно», — сообщил доктор медицинских наук.

Геннадий Онищенко также назвал другую характерную черту данной разновидности инфекции.

«По данным за 10 [февраля], в мире за сутки заболело 2 млн 479 тысяч человек. Умерло 12 810 человек. При этом показатель летальности стал меньше. По данным за 9 [февраля], умерших было более 13 тысяч. Число больных [«Омикроном»] резко увеличилось, но при предыдущем штамме умирало 6-7 тыс. человек в день [при значительно меньшем числе зараженных]», — пояснил собеседник ФАН.

Эпидемиолог Онищенко: Летальность от «Омикрона» снижается, но ущерб от штамма будет выше
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение он добавил, что все эти особенности станут причиной серьезных последствий в жизни общества.

«Для подавляющего большинства людей болезнь протекает легче, не поражаются легкие, однако ущерб все равно наносится. За счет вовлечения в эпидемический процесс гораздо большего числа людей вирус наносит больший ущерб. Умирает больше людей. Даже те, кто легко перенес инфекцию, получили ущерб здоровью. Совокупный ущерб популяции более весомый. Безусловно, все это скажется на средней продолжительности жизни людей», — подытожил академик РАН.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН заявил, что объединение усилий всех стран поможет в борьбе с пандемией COVID-19. По его словам, главенствующую роль в этом процессе следовало бы занять Всемирной организации здравоохранения.

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онищенко коронавирус штамм омикрон
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