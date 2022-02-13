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Иран ждет нашествия саранчи со стороны Аравийского полуострова

Весь мир
Иран ждет нашествия саранчи со стороны Аравийского полуострова
pixabay.com  /  Free-Photos

Весной 2022 года власти Ирана готовятся к масштабному нашествию саранчи, угрожающей сельскохозяйственным угодьям государства. Нападения насекомых ожидают со стороны Омана, Йемена, Саудовской Аравии и Великой пустыни Сахара.

По данным гендиректора Организации по защите растений (ОЗР) Саида Мойна, саранча придет в Исламскую Республику во второй половине марта — начале апреля. Чиновник сообщил, что на территории государств Аравийского полуострова в последнее время фиксировались осадки, способствующие росту растений и распространению бескрылой саранчи.

В регионе уже были зафиксированы яйца данных насекомых. По мере увеличения популяции они выделяют особые гормоны, которые способствуют формированию крупных стай, имеющих возможность пролететь от 300 до 400 км, а при попутном ветре — до 1000 км. Типичная группа пустынной саранчи состоит из примерно 80 млн особей. Такой рой растягивается на территорию 2–10 км. Всего за день насекомые могут уничтожить посевы, достаточные для обеспечения продовольствием 35 тыс. человек.

Саранча съедает все растения на своем пути, включая деревья, траву, урожай и садовые продукты, на любой территории, которую она проходит, поэтому степень возможного ущерба для сельскохозяйственного сектора может быть очень значительной, сообщают в ОЗР.

На территории Исламской Республики в этом году были также хорошие осадки, ставшие причиной озеленения пастбищ, что делает страну привлекательной для вредителей. Власти могут принять превентивные меры: Организация по защите растений обладает средствами для противодействия нашествию саранчи, поскольку государство выделило на это порядка 50 млрд иранских риалов (около 1,1 млн долларов).

Около 10 млрд из них были выделены непосредственно южным провинциям на закупку пестицидов, опрыскивателей и другой техники. Защитить там необходимо около 18,1 млн гектаров земли, для чего власти мобилизовали около 3000 человек.

Тегеран не заинтересован в нанесении урона сектору сельского хозяйства ввиду того, что он вносит большой вклад в экспорт страны и помогает в пополнении бюджета. Это очень важно на фоне продолжающихся санкций со стороны западных стран, отмена которых будет зависеть только от исхода переговоров о возрождении ядерной сделки.

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иран сельское хозяйство саранча
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