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Беременная жена Константина Ивлева рассекретила пол будущего ребенка

Шоу-бизнес
Беременная жена Константина Ивлева рассекретила пол будущего ребенка
Pr Scr instagram.com  /  @ivlevchef

Москва, 13 февраля. Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев и его молодая супруга Валерия, которая до замужества носила фамилию Куденкова, узнали пол будущего ребенка. Жена шоумена рассекретила эту информацию для поклонников.

Чтобы выяснить, мальчик или девочка родится в их семье, Ивлев и его супруга устроили модную гендер-пати. Правда, событие прошло в узком кругу, но весь процесс снимали на видео. Жена шеф-повара опубликовала ролик в Instagram, отметив, что описание для него не нужно.

«Делимся с вами сокровенным», — лаконично написала Валерия Ивлева.

Сначала телеведущий и его беременная супруга проткнули черный воздушный шар с вопросительным знаком. Из него высыпалось золотое конфетти, от чего шоумен пришел в недоумение — он ожидал увидеть внутри шарики голубого или розового цвета.

Затем к паре поднесли торт с двумя фигурками в виде игрушечных мишек. Тогда Ивлев решил, что у них с молодой женой будет двойня. Однако супруга объяснила шеф-повару, что пол ребенка можно узнать, разрезав торт.

Внутри сладкого угощения оказалась розовая начинка. Это означает, что телеведущий и его супруга ждут девочку. Новость очень удивила Ивлева, признавшегося, что они с женой уже выбрали имя для мальчика.

«Если сказать, что я в шоке, это не сказать вообще ничего!» — поделился шеф-повар.

Беременная жена Константина Ивлева рассекретила пол будущего ребенка
Prt Scr instagram.com / @valeriya__ivleva

Напомним, у Константина Ивлева уже есть двое детей от первого брака. Жена телеведущего успела познакомиться с его сыном и дочерью.

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Все новости / Шоу-бизнес / Беременная жена Константина Ивлева рассекретила пол будущего ребенка
ивлев знаменитости шеф-повар
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